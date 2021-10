Bei Marie Nasemann (32) und ihrem Mann Sebastian Tigges gibt es allen Grund zur Freude! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gab heute Mittag nämlich eine besonders erfreuliche Neuigkeit bekannt: Sie und ihr Mann durften ihr zweites Kind – eine kleine Tochter – auf der Welt begrüßen. Das freute aber nicht nur die stolzen Eltern, sondern auch viele weitere Stars: Zahlreiche Promi-Kollegen gratulierten Marie und Sebastian jetzt zur Geburt ihres Babys!

Auf Instagram verkündete Marie am Sonntagmittag die süßen Babynews – und in der Kommentarspalte tummelten sich innerhalb kürzester Zeit etliche Promis, um ihre Glückwünsche auszurichten. Beispielsweise gratulierte den frischgebackenen zweifachen Eltern der Influencer Riccardo Simonetti (28). "Glückwunsch, wie schön", schrieb er. Und auch die ehemalige GNTM-Kandidatin Jana Heinisch (27) hinterließ eine süße Nachricht. "Oh mein Gott, was ein Bild! Wow! Alles Glück der Welt euch", freute sich der hübsche Rotschopf.

Aber damit nicht genug! Auch die deutsche Schauspielerin Ursula Karven (57) meldete sich anlässlich der Geburt auf der Fotoplattform zu Wort – sie kommentierte das erste Babyfoto: "Wundervoll! Gratulation!" Zudem hinterließen die GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2016 Kim Hnizdo (25) und der Schauspieler Clemens Schick (49) ein paar Emojis.

