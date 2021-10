Alexander Zverev (24) scheint wie geschaffen für Sophia Thomalla (32) zu sein. Zuerst waren es nur Gerüchte, dann verkündete die Moderatorin ganz offiziell, dass sie und der Tennisstar ein Paar sind. Sophia veröffentlichte bereits das erste Pärchenfoto mit Alex und bewies damit, wie glücklich die zwei miteinander sind. Jetzt sprach die Beauty erstmals ganz ausführlich über ihre neue Liebe und betonte: Der Sportler erfüllt all ihre Ansprüche an einen Traummann.

Im Interview mit RTL schwärmte Sophia von ihrem Liebsten in den höchsten Tönen. Sie habe ihren Partner mit "allen Sinnen" ausgesucht – weil er offenbar sowohl optisch als auch von seiner Persönlichkeit her ganz den Vorstellungen der TV-Bekanntheit entspricht. "Ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht mit dem Auge einen Partner aussuche", gab sie zwar zu – merkte aber an: "Das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, und der Charakter dann, wer zusammenbleibt."

Für die 32-Jährige ist klar, dass Alex für sie genau der Richtige sein könnte – weil er ihr auf Augenhöhe begegnet. "Ich bin ein lebenslustiger Typ und nicht auf den Mund gefallen, da ist es nicht so einfach, jemanden zu finden, der dem standhalten kann. Ich brauche einen Typ, der meinen Karriereweg mitgeht und der es verkraften kann, wenn ich ihm eine Ansage mache", schilderte sie. Nicht jeder Mann findet es ihrer Erfahrung nach gut, dass sie unabhängig bleiben will und ihren eigenen Weg geht.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev

Robert Schmiegelt / Future Image Model Sophia Thomalla bei einem CDU-Fototermin im Juni 2021

Getty Images Alexander Zverev nach seinem Olympiasieg in Tokio am 1. August 2021

