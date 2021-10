Halsey (27) gibt einen ungeschönten Einblick in das Leben einer frischgebackenen Mutter! Im Juli hat die Musikerin ihr erstes Kind zur Welt gebracht – ein kleiner Junge namens Ender Ridley Aydin. Nur Wochen später zeigte die Sängerin sich schon wieder auf einem roten Teppich und bekam viele Komplimente für ihre Figur. Doch jetzt will die "Without Me"-Interpretin klarstellen: Direkt nach der Geburt sah ihr Körper noch ganz anders aus!

Via Instagram veröffentlichte Halsey eine Reihe Schnappschüsse von sich, die sie wenige Tage nach der Entbindung zeigen. Wieso? Weil die 26-Jährige ihrer Community ein "realistisches" Bild geben will, was das Thema After-Baby-Body angeht. "Viele Menschen wissen gar nicht, dass man nach der Geburt nicht direkt wieder großartig und schlank, sondern noch eine Weile schwanger aussieht", schreibt die Neu-Mama. "Ich möchte euch nicht diese Illusion geben."

Halsey möchte sich auch keinen Druck machen, ihre Babypfunde schnell wieder loszuwerden – und appelliert an ihre Fans, es genau so zu machen. "Ich habe kein Interesse daran, jetzt wieder zu trainieren. Ich bin viel zu müde und und auch zu beschäftigt damit, mit meinem süßen Sohn zu spielen", stellt die Beauty klar.

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender im September 2021

Instagram / iamhalsey Halsey kurz nach der Geburt ihres Sohnes

Getty Images Halsey bei der Verleihung der "MTV Music Awards" im August 2019

