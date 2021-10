Wow! Halsey (27) zeigt in diesem Look ganz schön viel Haut. Die Sängerin, die vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter wurde, sprach erst kürzlich offen über ihren After-Baby-Body. Sie müsse erst noch ein Stilgespür für ihre neue Figur entwickeln, da sich ihr Körper durch ihre Schwangerschaft sehr verändert habe. Jetzt präsentierte die "You Should Be Sad"-Interpretin ihre neuen Kurven in einem gewagten Look.

Auf Fotos, die The Sun vorliegen, trägt Halsey ein bodenlanges, eng anliegendes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt, das der Fantasie nur wenig überlässt. Dazu kombinierte die Musikerin ein Paar schwarze glitzernde Pumps und eine große Sonnenbrille. Die 27-Jährige scheint sich nach ihrer anfänglichen Unsicherheit inzwischen immer wohler in ihrer Haut zu fühlen. Auf Instagram teilte sie gleich mehrere Fotos des Looks und bekam dafür reichlich Komplimente von ihren Fans. Ein User betonte: "Du bist keine Frau, du bist eine Göttin!"

In ihrer Rolle als neue Mutter scheint Halsey total aufzublühen – erst vergangene Woche präsentierte sie voller Stolz das Gesicht ihres Babys auf Instagram. Zuvor gab sie ihren Fans bereits Einblicke in ihren neuen Alltag als Mutter und teilte Bilder, auf denen sie ihren Sohn Ender stillt.

Instagram / iamhalsey Halsey und ihr Sohn Ender im August 2021

Instagram / iamhalsey Sängerin Halsey, Oktober 2021

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender im September 2021

