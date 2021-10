Mustafa Alin (44) befindet sich vorerst hinter schwedischen Gardinen! Der Hintergrund: Der Schauspieler, der vielen GZSZ-Fans noch als Mesut Yildiz bekannt sein dürfte, geriet im November 2020 in Konflikt mit dem Gesetz. Er soll damals einen Baumarkt ohne Mund-Nasen-Schutz betreten, dann unerlaubt eine Angestellte gefilmt und später dem Marktleiter den Tod angedroht haben. Am 23. September hätte er eigentlich vor dem Amtsgericht erscheinen sollen – doch der Serienstar tauchte einfach nicht auf. Deshalb wurde er nun festgenommen.

Wie Bild berichtet, griffen Beamte Mustafa am Sonntag in Linden, einem Stadtteil von Hannover, auf. Er wurde anschließend abgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht. Dort sitzt der 44-Jährige seitdem in Untersuchungshaft. Laut dem Gerichtssprecher Carsten Knepper hat seine Festnahme den Zweck, sein Erscheinen beim nächsten Gerichtstermin zu gewährleisten: "Bei dem verkündeten Haftbefehl handelt es sich um sogenannte Hauptverhandlungshaft, die dazu dient, die Durchführung der Hauptverhandlung sicherzustellen."

Bei dem Prozess muss der gebürtige Nordrhein-Westfale dann zu den drei gegen ihn erhobenen Anklagepunkten Stellung beziehen. Mustafa wird Bedrohung, Beleidigung und der Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz verhandelt werden.

RTL / Sebastian Geyer L. M. Runge, M. Alin, L. von Finckh, T. Drechsel und I. M. Steen (Schauspieler)

Getty Images Mustafa Alin, Schauspieler

Getty Images Mustafa Alin beim Spirit of Istanbul Festival in Berlin im März 2017

