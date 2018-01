Fast sechs Jahre lang verkörpert Mustafa bei GZSZ den Kioskbesitzer Mesut Yildiz. Im September 2017 verkündete der ehemalige Kollege von Thomas Drechsel (30), Iris Mareike Steen (26) und Co. dann sein Serien-Aus . Die Begründung: Der gebürtige Nordrhein-Westfale möchte nun einen anderen Weg gehen und sich neuen Projekten widmen. Das hat er nun getan: Nach seinem Ausstieg zog der TV-Star von Berlin zurück nach Hannover und eröffnete dort am vergangenen Freitag nun seine eigene Shisha-Lounge "Q Zen".

Nach einer Rückkehr in den Kollekiez sieht es also erst einmal nicht aus. Denn abgesehen von seinem neuen Arbeitsplatz, hält Mustafa noch etwas anderes in der niedersächsischen Hauptstadt: "Meine Familie wohnt hier, es ist mein Zuhause", erklärt er im Bild-Interview. Wer den deutschen Schauspieler mit kurdischer Abstammung also mal wieder in Action sehen möchte, der muss wohl in seiner Bar vorbeischauen.