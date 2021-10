Lance Bass (42) ist jetzt stolzer Vater von Zwillingen! Gemeinsam mit seinem Mann Michael Turchin (34) – und mithilfe einer Leihmutter – hat der *NSYNC-Sänger sich seinen Traum vom Nachwuchs erfüllt: Mitte Oktober haben die Twins Alexander James und Violet Betty das Licht der Welt erblickt. Bisher kannten die Fans nur die Namen und Geburtsdaten der Kleinen. Jetzt veröffentlichte Lance auch endlich die ersten Fotos von seinen Zwillingsbabys!

Die Bilder, die der Boygroup-Star nun auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht hat, sind wirklich zum Dahinschmelzen! Auf einem besonders süßen Schnappschuss schlummern Alexander und seine Schwester Violet hübsch eingepackt nebeneinander – und Papa Lance posiert ganz stolz mit ihnen. Tatsächlich schlafen die Twins auf den meisten Fotos und sehen dabei ganz friedlich aus. Doch das ist natürlich nicht die Regel...

"Ich habe in den vergangenen fünf Tagen kaum geschlafen und bin mit Erbrochenem bedeckt, aber ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich", berichtet Lance in der Bildunterschrift. "In unserem zu Hause gibt es jetzt vier, die Windeln tragen – aber damit meine ich nicht mich oder Michael", witzelt der Musiker weiter. Doch wen meint er denn dann? Wer auf dem letzten Foto genau hinschaut sieht, dass ihre Hunde auch gerade Windeln tragen. Das Paar dürfte aktuell also alle Hände voll zu tun haben!

Instagram / lancebass Lance Bass' Sohn Alexander James und Tochter Violet Betty

Instagram / lancebass Lance Bass mit seiner Tochter Violet Betty

Instagram / lancebass Michael Turchin mit einem seiner Babys

