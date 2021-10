Das Warten hat ein Ende: Lance Bass (42) ist Vater geworden! Der *NSYNC-Sänger und sein Ehemann Michael Turchin (34) verkündeten im Juni, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Mithilfe einer Leihmutter erfüllten sie sich nun den Traum vom Nachwuchs – und das gleich doppelt. Der Sänger und sein Mann begrüßten nun ihre Zwillinge auf der Welt – einen Jungen und ein Mädchen.

Der 42-Jährige teilte die freudige Nachricht jetzt auf Instagram und schwärmte: "Die Babydrachen sind da! Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel Liebe ich gerade verspüre." Dazu teilte er ein Foto der Geburtsurkunden seiner Kinder, die am Mittwoch das Licht der Welt erblickten: Seine Tochter trägt den Namen Violet Betty und sein Sohn hört auf den Namen Alexander James. Der Musiker scheint schon zu Scherzen aufgelegt sein – er witzelte: "So, und wie wechselt man jetzt eine Windel?"

Tatsächlich war der Weg bis zur Geburt seiner Kinder kein leichter, denn dies war nicht der erste Versuch mit einer Leihmutterschaft. Nachdem ihre Leihmutter im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt erlitt, hatten sie die Hoffnung schon fast aufgegeben, wie der Boybander gegenüber Entertainment Tonight schilderte, doch nun konnten sie zwei gesunde Babys auf der Welt begrüßen.

Anzeige

Getty Images Michael Turchin und Lance Bass im August 2019

Anzeige

Getty Images Lance Bass auf einem Event in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Lance Bass und Ehemann Michael Turchin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de