Die Grey's Anatomy-Fans fiebern der 18. Staffel entgegen! Während die ersten Folgen in den USA bereits gelaufen sind, muss sich das Publikum hierzulande noch etwas gedulden. Doch mit immer neuen Infos zu Cast und Handlung lässt sich die Wartezeit bestens überbrücken – wenn man denn schon vorab etwas wissen möchte! Jetzt sind neue Fotos vom Set der beliebten Krankenhausserie aufgetaucht, die Zündstoff beinhalten: Denn die Bilder könnten einen riesigen Liebes-Spoiler zeigen!

+++Achtung, Spoiler!+++

Denn was auf den Schnappschüssen zu sehen ist, dürfte die Fans der Show gleich in zweifacher Hinsicht überraschen: Zum einen ist Meredith-Darstellerin Ellen Pompeo (51) mit Scott Speedman (46) zu sehen, der nach seinem Gastauftritt als Dr. Nick Marsh in Staffel 14 anscheinend sein Comeback feiert. Zum anderen küssen die beiden Serienfiguren sich innig – wird hier das damalige Knistern zwischen Meredith und Nick zu einer großen Liebe?

Viele Fans der Sendung hatten sich schon vor Jahren gewünscht, dass Scott alias Nick ein fester Bestandteil des "Grey's Anatomy"-Casts wird. Jetzt scheint es so weit zu sein: Wie das Magazin Deadline berichtete, werde Dr. Nick Marsh in der kommenden Staffel eine tragende Rolle spielen. Das scheinen die Set-Fotos jetzt zu bestätigen.

