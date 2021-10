Tolle Nachrichten für Grey's Anatomy-Fans! Schon bald beginnt die 18. Staffel der Hitserie in den USA, und auch dieses Mal warten ganz viel Drama, Tränen und Liebe auf die Zuschauer. In den vorherigen Folgen gab es bereits viele überraschende Momente, als gleich mehrere Fanlieblinge für Gastauftritte zurückkehrten. Wie soll das nun in der neuen Season getoppt werden? Ein paar Details dazu sind bereits bekannt.

+++Achtung, Spoiler!+++

Gleich die erste Folge sieht mit ein paar tollen Gaststars vielversprechend aus. Während Peter Gallagher (66) zum ersten Mal Teil der Serie sein wird, feiern gleich zwei bekannte Gesichter in Folge eins ihr Comeback: Kate Burton (64) als Merediths Mutter Ellis Grey und Abigail Spencer (40) als Megan Hunt. Die Staffel startet mit einer erneuten Crossover-Folge mit dem "Grey's Anatomy"-Spin-off "Station 19" und es sieht nach ganz viel Drama aus. Der Trailer zur ersten Folge lässt vermuten, dass vielleicht neben Megan auch Martin Hendersons (46) Charakter Nathan Riggs zurückkehrt – aber diesmal als Patient. Auch die kommenden Folgen der Season halten so einige Überraschungen parat – unter anderem wird Kate Walsh (53) zum ersten Mal seit über zehn Jahren in die Rolle der Addison Montgomery schlüpfen. Neben den zahlreichen Gastauftritten kehren natürlich auch altbekannte Darsteller zur Serie zurück: allen voran Ellen Pompeo (51) als Meredith Grey, Chandra Wilson (52) als Miranda Bailey und James Pickens Jr. (66) als Richard Webber.

Fanliebling Camilla Luddington (37) ist ebenfalls wieder als Jo Wilson in der Dramaserie zu sehen, doch diesmal mit einem brandneuen Look – sie ist jetzt blond, wie sie vor einigen Tagen auf Instagram bekannt gab. Auch die Darsteller Alex Landi (alias Nico Kim) und Chris Carmack (Atticus Lincoln) teilten bereits kleine Einblicke vom Set auf Social Media.

Anzeige

Visual/ ActionPress Kate Walsh als Addison Montgomery bei "Grey's Anatomy"

Anzeige

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington im September 2021

Anzeige

Instagram / realcarmack "Grey's Anatomy"-Darsteller Chris Carmack, Ant Hill und Alex Landi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de