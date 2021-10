Er scheint sich zumindest in einer Hinsicht kaum verändert zu haben! Michael Keaton (70) verkörperte vor rund 30 Jahren die Superhelden-Figur Batman. In den Verfilmungen des Regisseurs Tim Burton (63) schlüpfte der US-Amerikaner 1989 und 1992 in das dunkle Fledermauskostüm. Nachdem er sich in "Birdman" bereits ironisch mit seiner Heldenvergangenheit auseinandergesetzt hatte, wird es nun noch mal ernst für Michael: Er schlüpft in "The Flash" erneut in sein altes Outfit – und das passt wie angegossen!

In der US-Talkshow "The Late Show with Stephen Colbert" verriet Michael seinem Gastgeber, dass sein Batman-Anzug für den Auftritt in dem neuen Streifen gar nicht geändert werden musste: "Ich bin schlank wie eh und je und habe immer noch dieselbe Größe." Es sei eine großartige Erfahrung gewesen, wieder in sein altes Cape zu schlüpfen fügte der 70-Jährige hinzu.

Der Gastauftritt habe ihn sogar zu einer Idee inspiriert, witzelte Michael: Seiner Meinung nach sollten sich alle ehemaligen Batman-Darsteller in einer Art Gewerkschaft zusammentun. In "The Flash" wird auch Ben Affleck (49) zu sehen sein, der 2016 in das Kostüm des dunklen Ritters geschlüpft war.

United Archives GmbH Michael Keaton 1992 in "Batman Returns"

Getty Images Michael Keaton bei der Vanity Fair Oscar Party, 2018

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von "The Way Back" im März 2020 in Los Angeles

