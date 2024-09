Michael Keaton war seine Familie wichtiger als die Karriere

Michael Keaton (73) hat verraten, dass er keine Reue empfindet, weil er große Filmrollen abgelehnt hat, um mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Der Schauspieler, bekannt aus Blockbustern wie "Beetlejuice" und "Batman", wurde einst sogar "Dr. No" genannt, weil er so viele Rollenangebote ausschlug. "Ich hätte eine Menge mehr Geld verdienen können", scherzte Michael gegenüber People und fügte hinzu, dass es ihm wichtiger war, ein guter Vater zu sein. Der "Birdman"-Darsteller und seine damalige Ehefrau, die Schauspielerin Caroline McWilliams, bekamen ihren Sohn Sean im Jahr 1983. Caroline starb 2010 an Krebs, Jahre nachdem sich die beiden getrennt hatten. Das Paar hatte sich stets bemüht, Sean eine bodenständige Erziehung zu ermöglichen. Keaton lobt seine verstorbene Frau als "großartige Mutter" und gibt ihr großen Anteil daran, dass Sean ein "guter Junge" wurde. "Ich werde mir zugestehen, dass ich ein guter Vater war, aber er ist einfach von Natur aus ein wundervoller Mensch", fügte Keaton hinzu.

Keaton verzichtete darauf, genaue Filmtitel zu nennen, die er in den vergangenen Jahrzehnten abgelehnt hatte, um Zeit mit Sean und mittlerweile auch seinen Enkeln River und Maggie zu verbringen. Er sagte jedoch, dass die Entscheidung, einen Film zu machen oder zu Hause zu bleiben, immer klar zugunsten seiner Familie ausfiel. "Ich werde einen Film sehen, den ich nicht gemacht habe, und denken: 'Oh, das ist ein guter Film geworden.' Aber die Entscheidung war immer die richtige", fügte er hinzu. Auch heute pflegt er ein enges Verhältnis zu seinem Sohn Sean.

Keatons Sohn Sean ist mittlerweile ein erfolgreicher, Grammy-prämierter Songwriter und arbeitet mit Musikgrößen wie Madonna (66) und Meghan Trainor (30) zusammen. Keaton ist stolz auf die musikalischen Fähigkeiten seines Sohnes und liebt die humorvolle und clevere Lyrik in Seans Songs. "Das erste Mal, als ich einen seiner Songs hörte, sagte ich: 'Sean, du kannst diese Dinge nicht sagen! Aber es ist so verdammt cool.'" So zeigt sich, dass Michael nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Familienmensch seine Rolle gefunden hat.

United Archives GmbH Michael Keaton 1992 in "Batman Returns"

Getty Images Michael Keaton bei den SAG Awards in Santa Monica, Februar 2022

