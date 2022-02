Die diesjährigen Screen Actors Guild Awards brachten eine Menge Emotionen mit sich. Zahlreiche Hollywoodstars wie Will Smith (53) und Kate Winslet (46) hofften vor wenigen Stunden auf eine der begehrten Trophäen und tummelten sich am roten Teppich in Santa Monica. Auch Michael Keaton (70) war in der Kategorie "Bester Darsteller" in einem Fernsehfilm oder Miniserie nominiert – und durfte sich über einen Gewinn freuen. In seiner Dankesrede kamen dem Schauspieler dann jedoch die Tränen, denn: Er erinnerte an seinen verstorbenen Neffen.

Der 70-Jährige wurde für die Serie "Dopesick" geehrt. Darin wird ein ernstes Thema behandelt: Drogenabhängigkeit. Mit diesem Thema waren auch der Darsteller und seine Familie konfrontiert. Michaels Neffe starb an einer Überdosis von Fentanyl und Heroin. Aus diesem Grund widmete er seinen Preis seinem verstorbenen Familienmitglied sowie seiner Schwester Pam. "Wir haben meinen Neffen Michael durch Drogen verloren, und das tut weh", teilte der US-Amerikaner in seiner Rede mit und war dabei den Tränen nahe. Doch die Tragödie habe ihn darin bestärkt, sich seiner Serienrolle anzunehmen.

Neben Michael Keaton durfte auch Will Smith eine der Auszeichnungen mit nach Hause nehmen und wurde für seine Rolle in "King Richard" gefeiert. Kate Winslet hingegen bekam die Trophäe für ihre Darstellung in "Mare of Easttown". Die Serie Squid Game durfte sich sogar gleich über drei Preise freuen – unter anderem für den besten Darsteller und die beste Darstellerin in einer Dramaserie.

Hier noch einmal alle Gewinner in der Übersicht:

"Bestes Schauspielensemble"

CODA

"Bester Hauptdarsteller"

Will Smith ("King Richard")

"Beste Hauptdarstellerin"

Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye")

"Bester Nebendarsteller"

Troy Kotsur ("CODA")

"Beste Nebendarstellerin"

Ariana Debose ("West Side Story")

"Bestes Schauspielensemble in einer Dramaserie"

Succession

"Bester Darsteller in einer Dramaserie"

Lee Jung-jae ("Squid Game")

"Beste Darstellerin in einer Dramaserie"

Hoyeon Jung ("Squid Game")

"Bestes Schauspielensemble in einer Comedyserie"

Ted Lasso

"Bester Darsteller in einer Comedyserie"

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

"Beste Darstellerin in einer Comedyserie"

Jean Smart ("Hacks")

"Bester Darsteller in einem Fernsehfilm oder Miniserie"

Michael Keaton ("Dopesick")

"Beste Darstellerin in einem Fernsehfilm oder Miniserie"

Kate Winslet ("Mare of Easttown")

"Bestes Stunt-Ensemble"

No Time to Die

"Bestes Stunt-Ensemble in einer Comedy- oder Dramaserie"

Squid Game

Getty Images Michael Keaton und Will Smith bei den SAG Awards in Santa Monica 2022

Getty Images Michael Keaton bei den SAG Awards in Santa Monica, Februar 2022

Getty Images Lee Jung-jae und Jung Ho-yeon bei den SAG Awards in Santa Monica, Februar 2022

