"Beetlejuice"-Fortsetzung: Michael Keaton war davor "nervös"

Schon bald kommt "Beetlejuice Beetlejuice" in die Kinos. In der Fortsetzung der legendären Horror-Komödie schlüpft Michael Keaton (72) nach rund 36 Jahren wieder in eine seiner ikonischsten Rollen, die des schrulligen Poltergeistes Betelgeuse. Doch vor seinem großen Comeback hatte er auch großen Respekt, so verrät der Schauspieler im Interview mit Today: "Ich war nervös, das waren wir alle, denn man will es nicht vermasseln." Der Hollywoodstar habe sich vor Drehbeginn nur gedacht: "Kann ich es schaffen, ohne alle zu enttäuschen?" Doch die Sorgen seien verflogen, als er sich das erste Mal wieder in seinem alten Kostüm betrachtete. "Als ich das sah, dachte ich: 'Ja, so geht es doch.' Und die Geschichte ist wirklich sehr, sehr solide und alle sind so gut darin, dass der Druck ein bisschen von mir abfiel", berichtet der 72-Jährige.

Unterstützung bekommt Michael im Film von ein paar bekannten Gesichtern, die auch schon im ersten Teil des Kinohits von Tim Burton (66), "Beetlejuice", zu sehen waren: Winona Ryder (52) sowie Catherine O'Hara (70) sind wieder dabei. Für die Stranger Things-Darstellerin war es sehr schön, wieder in ihre alte Rolle zu schlüpfen, so erklärt sie im Interview: "Ich war ziemlich emotional, zum Beispiel am Set. Ich erinnere mich nur daran, dass ich in jedem Moment sehr präsent war. Das war wirklich eine der schönsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe." Auch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Tim schätzten und genossen Winona, Michael und Catherine sehr.

In "Beetlejuice Beetlejuice" können sich die Fans auch auf viele andere Megastars freuen. Unter anderem spielen Jenna Ortega (21), Justin Theroux (53), Monica Bellucci (59) und Willem Dafoe (69) mit. In der Fortsetzung geht es um Lydia Deetz' (Winona Ryder) Tochter Astrid (Jenna Ortega), die durch das wiederholte Aussprechen von Beetlejuice' Namen das Chaos erneut entfesselt. Fans können sich die Horror-Komödie ab dem 12. September in den deutschen Kinos ansehen. Aktuell rühren die Darsteller aber schon fleißig die Werbetrommel für den Film. Jenna, die eine der Hauptrollen hat, zeigte bei einem Event auch über ihre Kleidung, wie sehr sie sich auf den Film freut: Sie trug passend zu der Verkleidung des Poltergeistes ein schwarz-weißes Korsett, das sie mit einem Satinrock und einem Blazer kombinierte.

Getty Images Michael Keaton, Catherine O'Hara, Winona Ryder und Tim Burton

Eric Kowalsky / MEGA Jenna Ortega, Schauspielerin

