Süße Worte von Maurice Schmitz für seinen Herzensmann. Schon seit der vergangenen Woche wissen die Prince Charming-Fans, dass der Kölner das Herz des Krawattenverteilers Kim Tränka erobern konnte. Ob die Liebesblase nach der Show geplatzt ist oder die Turteltauben weiterhin gemeinsam durchs Leben gehen, ist aber erst seit Austrahlung der Wiedersehensfolge bekannt. Tatsächlich wurde aus Kim und Maurice ein Paar. Zum Beweis teilte der 22-Jährige jetzt erste Pärchenfotos und betitelte sie mit süßen Schwärmereien.

"Ewig dein, ewig mein, ewig uns", schrieb Mo auf seinem Instagram-Profil zu zwei professionellen Fotos. Auf dem einen sieht man die beiden Männer eng aneinandergeschmiegt, auf dem anderen schlendern sie Hand in Hand auf einer Straße vor dem Eiffelturm in Paris. Als Zeichen dafür, dass der Automobilkaufmann schon seit einigen Monaten der Mann an seiner Seite ist, verriet Maurice nun auch das Datum, seit dem die zwei fest zusammen sind – es ist der 11. Mai dieses Jahres. "Ich bin für die Liebe gekommen", fügte der angehende Kaufmann für Versicherungen und Finanzen außerdem hinzu.

Kim selbst hätte sich wohl auch gerne zu dem Liebes-Outing gemeldet – allerdings lässt sein gesundheitlicher Zustand ein ausführliches Statement wohl derzeit nicht zu. "Was gibt es 'Schöneres', als am Tag der finalen Veröffentlichung krank im Bett zu liegen?", schrieb er in seiner Story. Allerdings postete er kurz darauf doch zwei weitere Pärchen-Pics aus dem Urlaub in Frankreich.

