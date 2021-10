Haben ihre Gefühle für eine richtige Beziehung gereicht? Die dritte Staffel von Prince Charming ist vorbei – und Krawattenverteiler Kim Tränka hat nach aufregenden Wochen seinen Gewinner gefunden: Im Finale entschied sich der Bremer für Kandidat Maurice Schmitz. In der Wiedersehens-Show mit Moderatorin Lola Weippert (25) wird nun auch die Frage beantwortet, die allen Fans der Kuppelshow unter den Fingern brennt: Sind der 31-Jährige und der Kölner nach den Dreharbeiten zusammen gekommen?

Achtung, Spoiler!

Lola fragt in der Wiedersehens-Show gerade heraus nach Kim und Maurice' Beziehungsstatus – und bekommt eine klare Antwort: Ja, die Männer sind ein Paar! "Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns seit der Rückkehr jedes Wochenende gesehen haben – mit Ausnahme vom ersten Wochenende", plaudert Kim aus. Sein Freund habe bereits nach ihrem ersten Übernachtungsdate in der Show bemerkt, dass er Schmetterlinge im Bauch habe – und auch für den Prince sei da der Funke übergesprungen. "Das war einfach eine Connection, die ich innerhalb kürzester Zeit noch nie bei einem Menschen gespürt habe. Es war vertraut, aber auch sehr abenteuerlich", erklärt der Automobilkaufmann.

Tatsächlich hatte es bereits im Vorfeld Hinweise gegeben, dass die beiden nach dem Format genau da weitergemacht haben, wo sie im Finale aufgehört hatten. So teilte Maurice zum Beispiel vor ein paar Wochen ein Selfie auf Instagram von einem Dach, das dem von Kims Wohnung verdächtig ähnlich war. Doch nun ist das Versteckspiel für die beiden endlich vorbei!

