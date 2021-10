Was bedeutet Georg Kofler (64) und Ralf Dümmels (54) Fusionierung für Die Höhle der Löwen? Diese Frage stellen sich aktuell bestimmt viele Fans, denn: Georgs Firma, die Social Chain AG, übernimmt Ralfs Unternehmen DS Produkte komplett! Georg wird also der Chef von Ralf – der im Vorstand der Social Chain AG sitzen wird. Da fragt man sich natürlich: Da sie bald für dieselbe Firma arbeiten und die gleichen Interessen vertreten werden, können sie bei "Die Höhle der Löwen" doch nicht mehr als Investoren konkurrieren, oder?

Genau diese Frage hat Promiflash jetzt Georg und Ralf gestellt. Eine Sprecherin teilte daraufhin mit: "Also beide passen nicht auf einen Stuhl – wenn dann abwechselnd. Aber das haben wir nicht zu entscheiden – das entscheiden Sony und Vox." Das bedeutet: Kofler und Dümmel werden bei "Die Höhle der Löwen" nicht mehr zusammen zu sehen sein! Auf mindestens einen von beiden werden die Fans ab jetzt verzichten müssen...

Was sagt Ralf eigentlich dazu, dass Georg sein Unternehmen übernimmt? Tatsächlich ist der Zuschauerliebling begeistert – und schwärmt gegenüber Promiflash: "Es ist mir eine Ehre, nun im Vorstand der Social Chain AG zu sein." Weiter betont der Bad Segeberger: "Mit der Social-Media- und E-Commerce-Kompetenz der Social Chain AG ergänzen wir unser bisheriges Geschäft und eröffnen damit ganz neue Chancen und Umsatzpotenziale. Der Handel ist hungrig nach innovativen Produkten und wir können dem Handel so noch mehr Innovationen an die Hand geben."

