Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) treten bald vor den Traualtar. Die Reality-Beauty und der Blink-182-Star haben sich gerade erst verlobt. Der Musiker hat in einem romantischen Blumenmeer am Strand um die Hand der dreifachen Mutter angehalten. Das frisch verlobte Paar ließ seine Fans aber nicht nur via Social Media an diesem besonderen Moment teilhaben. Die Verlobung wurde offenbar auch für ihre neue Realityshow gefilmt.

Vor einigen Monaten gaben die Kardashian-Jenners bekannt, dass sie ihre TV-Show Keeping up with the Kardashians beenden. Stattdessen wird es bald eine neue Realityshow mit der Promi-Familie geben – und für eben diese wurde offenbar auch fleißig während Travis' Antrag gedreht. Kourtney und ihre Familie teilten mehrere Aufnahmen von dem Heiratsantrag und der späteren Feier auf Instagram. Dabei waren im Hintergrund immer wieder Kameras und Mikrofone zu erkennen.

Auch Travis' Kinder Landon (18) und Alabama (15) waren bei der Verlobungsfeier anwesend – und sind anscheinend total begeistert über ihre zukünftige Patchworkfamilie. Landon schrieb in seiner Story jedenfalls: "Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Ich freue mich so sehr für euch und liebe euch über alles!"

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

Getty Images Travis Barker mit seinem Sohn Landon im Dezember 2019 in Hollywood

