Kommt Christina Aguilera (40) etwa bald zurück auf die Bühne? Jahrelang war es um die Sängerin still geworden. Dabei war die Musikerin spätestens nach der Veröffentlichung ihres Albums "Stripped" im Jahr 2002 in aller Munde – allein schon durch das freizügige Cover der Platte erregte die Beauty großes Aufsehen. Legt die Blondine demnächst vielleicht nach? Im Netz meldete sich Christina jetzt jedenfalls mit einem kryptischen Clip!

Via Instagram veröffentlichte die inzwischen 40-Jährige am vergangenen Montag kommentarlos ein Video. Für die Fans stand allerdings sofort fest: Hinter dem Clip muss ein Grund stecken. Während die kurze Sequenz nur zwei Frauen von hinten zeigt, die einen Festsaal betreten, sind sich Christinas Follower sicher, dass die Schönheit damit ihr musikalisches Comeback ankündigt. "Yeeeaaah, hier kommt sie!" und "Oh mein Gott, Queen – wir lieben dich, willkommen zurück!", lauten nur zwei der zahlreich euphorischen Kommentare unter dem Beitrag.

Einige Supporter gehen sogar noch einen Schritt weiter. Diese analysieren die wenigen Klänge, die während der Aufnahme im Hintergrund zu hören sind. Daraus lasse sich offenbar schließen, dass Christina sich mit einer spanischsprachigen Platte voller Latino-Beats zurückmelde. Ob die US-Sängerin überhaupt ein Comeback plane – dazu hat sie sich selbst jedenfalls noch nicht geäußert.

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

imageSPACE / MEGA Christina Aguilera, November 2019

