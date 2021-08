Hegen Michael Fassbender (44) und Alicia Vikander (32) etwa ein süßes Geheimnis? Die beiden Hollywood-Stars führen zwar eine glückliche Beziehung, legen dabei aber sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. So haben die Schauspieler sich nicht einmal zu ihrer Hochzeit im Jahr 2017 auf Ibiza geäußert. Sind die beiden nun auch heimlich den nächsten Schritt gegangen? Michael wurde jetzt ganz vertraut mit einem Baby gesichtet: Sind er und Alicia etwa Eltern geworden?

Paparazzi lichteten den Filmstar am Montag am Set von "Irma Vep" in Paris ab – seine Frau steht aktuell für die neue HBO-Serie vor der Kamera. Der Aufreger: Michael hält hier ganz zärtlich und völlig selbstverständlich ein Baby in seinen Armen! Da stellt sich einem natürlich direkt die Frage: Handelt es sich dabei um sein eigenes Kind? Schließlich war auch die mutmaßliche Mama ganz in der Nähe...

Doch das muss natürlich nichts heißen: Es ist ebenfalls möglich, dass Michael nur auf das besagte Baby aufgepasst – und seine Vaterqualitäten getestet hat. Was ebenfalls dagegen spricht: Alicia wurde in den vergangenen Monaten nie mit einem Babybauch gesichtet... Und es ist bekanntermaßen ziemlich schwer, eine fortgeschrittene Schwangerschaft zu verheimlichen.

Michael Fassbender am Set von "Irma Vep" in Paris

Alicia Vikander am Set von "Irma Vep" in Paris

Michael Fassbender und Alicia Vikander im September 2016

