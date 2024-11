Das ist die Besetzung der zweiten Staffel von "XO, Kitty"

Die romantische Serie "XO, Kitty" wird Anfang 2025 mit einer zweiten Staffel zurückkehren. Zur Freude der Fans verrät Netflix in einer Pressemitteilung nun einige Details zur zweiten Ausgabe des To All the Boys I’ve Loved Before-Spin-offs. Mit der Rückkehr aller Hauptfiguren können die Zuschauer auf vertraute Gesichter zählen. Neben Hauptdarstellerin Anna Cathcart (21) werden auch Minyeong Choi, Gia Kim und Co. wieder über die Bildschirme flimmern. Für frischen Wind sorgen drei Newcomer: Audrey Huynh, Sasha Bhasin und Joshua Lee werden das südkoreanische Eliteinternat aufmischen.

In Staffel eins der Netflix-Show folgte Kitty Song Covey ihrem Freund Dae nach Südkorea und besuchte dort das gleiche Internat wie ihre verstorbene Mutter. Vor Ort schloss sie Freundschaften und brachte Geheimnisse ihrer Familiengeschichte ans Licht. Die Beziehung mit Dae ging in dieser aufregenden Zeit allerdings in die Brüche. Staffel zwei begleitet die Schwester von Lara Jean Covey während ihres zweiten Semesters an der renommierten Schule. Wie sie sich als Neu-Single schlägt und welche Romanzen auf Kitty warten, können Fans ab dem 16. Januar auf Netflix verfolgen.

Für die Hauptdarstellerin Anna ist mit "XO, Kitty" ein Traum in Erfüllung gegangen. Als sie mit 14 Jahren als kleine Schwester in "To All the Boys I’ve Loved Before" gecastet wurde, hätte sie sich nicht vorstellen können, einmal ihre eigene Show zu bekommen. Im Interview mit Digital Spy schwärmte die Kanadierin: "Es war unglaublich, die Gelegenheit zu haben, zu einer Figur zurückzukehren, die ich so sehr liebe."

Instagram / joshualee Joshua Lee und Anna Cathcart, "XO, Kitty"-Stars

Netflix Anna Cathcart in "XO, Kitty"

