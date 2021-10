Seltene Aufnahme von Adele Adkins (33) und ihrem neuen Lover! Im Sommer tauchten erste Gerüchte auf, dass die "Easy On Me"-Interpretin nach ihrer Scheidung wieder vergeben sein soll. Und tatsächlich: Vor einigen Tagen sprach die Sängerin endlich über den neuen Mann an ihrer Seite. Mit dem Basketballagenten Rich Paul (39) ist sie total glücklich. Und das zeigt auch ein neues Foto des Paares!

Adele und Rich besuchten am Dienstag gemeinsam das Basketballspiel der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors im Staples Center. Dabei stahl das Paar den Spielern ziemlich die Show. Dass sie von den Kameras nicht unbemerkt blieben, schien Adele jedoch keineswegs zu stören. Immer wieder lachte sie und winkte freundlich in die Menge.

Die 33-Jährige fühlt sich sichtlich wohl in der Gegenwart ihres Liebsten. Gegenüber Vogue berichtete Adele gerade erst über ihre neue Liebe, dass sie sehr wild sei. "Das Letzte, was ich brauche, ist jemand, der nicht weiß, wo er steht oder was er will. Ich weiß, was ich will. Und ich weiß wirklich, was ich nicht will", stellte sie klar.

Anzeige

Instagram / adele Adele Adkins, Sängerin

Anzeige

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Rich Paul im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Glaubt ihr, dass man Adele und Rich jetzt häufiger zusammen sieht? Ja, ganz bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de