Heiße Aufnahmen von Gabriella Brooks (23)! Die Beauty ist schon seit Jahren als Model erfolgreich. Regelmäßig sieht man sie bei Shootings, auf dem Laufsteg oder als Botschafterin für verschiedene luxuriöse Marken. Seit vergangenem Jahr ist sie vor allem durch ihre Beziehung zu Schauspiel-Hottie Liam Hemsworth (31) im Fokus der Öffentlichkeit. Sogar Hochzeitspläne stehen bereits im Raum. Nun sorgt Gabriella mit heißen Bikini-Aufnahmen für Aufsehen!

Als globale Botschafterin eines Herstellers für Beachwear präsentiert die Schönheit die neueste Kollektion heißer Badeanzüge und Bikinis. Lasziv rekelt sich die Modeldame dafür am Meer in Australien und setzt ihre Kurven perfekt in Szene. In verschiedene bunte Bikinis gekleidet, schaut sie verträumt aufs Meer oder sehnsüchtig in die Ferne. Für das Shooting zeigt sich das Markengesicht mit natürlichen Wellen im Strand-Look und einem leichten Make-up auf gebräuntem Teint. Auf ihrem Instagram-Kanal freut sich die 23-Jährige: "Ich habe Seafolly jeden Sommer getragen, solange ich mich erinnern kann, also ist das ein Traum, der für mich wahr geworden ist. Vielen Dank an das unglaubliche Team und alle Beteiligten!"

Und wie reagiert ihre Community auf die freizügigen Aufnahmen? Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. Die vor der idyllischen Kulisse ihrer Wahlheimat Byron Bay entstandenen Fotos sorgen bei den Followern für Schnappatmung. Sie kommentieren ihren Beitrag begeistert mit Worten wie "Wunderbar! Perfekte Wahl" und "Tolle Nachrichten. Ich freue mich so für Dich." Auch ihr Beau Liam wird ein paar Mal genannt. "Liam mag dieses Bild" oder "Liam hat Glück", freuen sich einige User für das Love-Couple.

