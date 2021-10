Im Sommerhaus der Stars kommt es zu einem Überraschungsmoment! Woche für Woche kämpfen die Promis in der Sendung um den Einzug in die nächste Runde. Bei anstrengenden Challenges können sie sich Schutz erspielen – und bei der Nominierung ganz entspannt ihre Stimme abgeben. Auch Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (45) hatten sich eben jene Sicherheit am Dienstag erkämpft. Doch Mike Cees-Monballijn und seine Ehefrau Michelle machen ihnen einen Strich durch die Rechnung!

Beim zweiten Spiel der aktuellen Folge mussten die Männer nach einer Schubkarrenfahrt und einem Schlammbad eine Goldmedaille finden. Mike schnappte sich das gute Stück als Erster – und gewann so den Nominierungsschutz. Aber damit nicht genug. Der Unternehmer und seine Frau durften zudem entscheiden, welches bereits gesicherte Paar sein Ticket in die nächste Runde wieder hergeben musste! "Jana und Sascha, wir nehmen euch den Schutz weg. Viel Spaß", erklärte Mike mit einem schelmischen Lächeln in Richtung der Schauspielerin und des Stuntmans.

Jana und Sascha wurde Mikes egoistische Entscheidung dann zum Verhängnis: In der Nominierung bekam das Pärchen zwei Stimmen. Gemeinsam mit Almklausi (51) und Maritta, die vier Votes bekamen, müssen die beiden spirituellen Seelen in die Exit-Challenge. Wie fandet ihr die Aktion von Mike und Michelle? Stimmt unten ab.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Michelle Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Almklausi und Maritta im "Sommerhaus der Stars" 2021

