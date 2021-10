Wird es jetzt eng für ihn? Karim Benzema (33) trägt seit mehr als zwölf Jahren stolz das Trikot von Real Madrid. Für den spanischen Hauptstadtklub stand der Franzose in fast 400 Ligapartien auf dem Rasen. Auch für die Nationalelf seines Landes ist der Offensivspieler aktiv. Gerade dort geriet er aber in anderen Zusammenhängen in die Schlagzeilen: Karim soll nämlich bei der versuchten Erpressung eines Teamkollegen mitgemacht haben. Jetzt begann der Prozess gegen ihn.

Die fraglichen Ereignisse liegen dabei schon eine Weile zurück: Im Jahr 2015 sollen die mutmaßlichen Erpresser ein pikantes Video des französischen Mittelfeldspielers Mathieu Valbuena in die Finger bekommen haben. Karim habe sich damals als Vermittler angeboten, sei später dann aber selbst ins Visier der Ermittler geraten. Dass er mit den Tätern unter einer Decke stecke, wies er jedoch stets von sich. Zum Prozessauftakt in Versailles bei Paris erschien der Kicker nicht: "Professionelle Verpflichtungen" verhinderten ihn, ließen die Anwälte des Fußballers wissen.

Die Video-Affäre bedeutete für Karim einen herben Einschnitt in seiner Karriere in der Nationalmannschaft: Bei der Europameisterschaft 2016 und der Weltmeisterschaft 2018 wurde er nicht berücksichtigt. Bei der WM in Russland holte Frankreich sogar den Titel – ohne Karim!

