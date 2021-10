Mareile Höppners (44) bessere Hälfte bekommen die Fans nicht häufig zu sehen! Nach dem Liebes-Aus mit Arne Schönfeld hat die "Brisant"-Moderatorin mittlerweile einen neuen Partner gefunden. Nach ersten Gerüchten bestätigte sie selbst dann vor etwa einem Jahr in einem Interview ihr neues Liebesglück. Der Mann an ihrer Seite heißt Florian. Ihre Beziehung hält Mareile jedoch weitestgehend privat. Doch nun überraschte sie auf Social Media mit einem süßen Paarfoto.

Aktuell gönnt sich die schöne Journalistin eine Auszeit in Griechenland. Täglich gibt sie ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihren Urlaub. Und nun ist auch klar, wer Mareiles Begleitung ist: In ihrer Story veröffentlichte sie eine seltene Aufnahme mit ihrem Liebsten. Die 44-Jährige liegt auf Florians Brust, während sich die beiden von der griechischen Sonne anstrahlen lassen.

Wie glücklich Mareile mit ihrem Florian ist, betonte sie bereits im September vergangenen Jahres: "Florian vervollständigt mich und bringt mich von früh bis spät zum Lachen. Als Allererstes habe ich mich in seinen Humor verliebt, dann in sein wundervolles Aussehen", schwärmte sie in einem Interview von ihrem Freund.

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Getty Images Mareile Höppner, Moderatorin

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

