Gute Nachrichten von Patricia Kelly (51): Sie darf wieder nach Hause. In den vergangenen Tagen bereitete die Sängerin ihren Fans große Sorge. Trotz doppelter Impfung hat sie sich zum zweiten Mal mit Corona infiziert und musste daraufhin sogar im Krankenhaus behandelt werden. Erst kürzlich meldete sich der Kelly Family-Star mit einem Gesundheitsupdate. Jetzt darf die Community aufatmen: Patricia wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

"Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause", teilte Patricia der Bild-Zeitung mit. Nach ihrer schweren Corona-Erkrankung sei die 51-Jährige noch nicht wieder vollständig auf den Beinen, könne sich aber zu Hause in Düsseldorf weiterhin erholen. "Mir wurde ganz klar von den Ärzten verordnet, dass ich mich in den kommenden Wochen vollkommen schonen muss", stellte die "One More Year"-Interpretin klar. Ihr Mann Denis kümmere sich nun daheim um sie.

Vor wenigen Tagen erklärte Patricia ihren Followern noch, wie schlimm die Erkrankung für sie verlaufen sei. "Ich bin drei Tage durch die Hölle gegangen", gab sie zu. Trotz gesundheitlicher Besserung leide sie noch unter "starkem Husten und damit verbundenen heftigen Schmerzen", erzählte sie auf Instagram.

Instagram / patriciakelly.official Denis Sawinkin mit Ehefrau Patricia Kelly im Oktober 2020

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Patricia Kelly in der "NDR Talk Show"

Sandra Ludewig Patricia Kelly, Sängerin

