Brutaler Mord an Rapper Einár. Der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Nils Kurt Erik Einar Grönberg heißt, baute sich in Schweden seine Karriere auf und sahnte dort bereits zwei Grammy Awards ab sowie zahlreiche weitere Preise. Mit seiner Musik stand er an der Spitze der Charts und veröffentlichte im Laufe seiner jungen Karriere drei Alben. Nun gibt es schreckliche Neuigkeiten: Einár wurde erschossen.

Wie die Polizei bekannt gab, wurde dem 19-Jährigen in den Kopf und in die Brust geschossen. Kurz darauf starb der Rapper noch am Tatort an den schweren Verletzungen. Laut Mirror sind die polizeilichen Ermittlungen in vollem Gange. Bisher erfolgte jedoch noch keine Festnahme. "Es ist schrecklich. Ein junger Mensch ist brutal ermordet worden. Meine Gedanken sind bei der Familie und allen Menschen, die heute große Trauer empfinden", ließ Innenminister Mikael Damberg offiziell verlauten. Bereits vor einem Jahr wurde der junge Star von einer kriminellen Bande entführt und bestohlen, teilten mehrere Medien mit.

Einár begeisterte seine Fans mit seinen Songs und ließ sie auch auf seinem Social-Media-Profil regelmäßig an seinem Leben teilhaben. Sein letzter Instagram-Beitrag ist erst eine Woche her. Damals teilte er noch sein neues Lied "Fast Här/Trakten" mit seiner Community und löste große Freude bei seinen Fans aus.

Anzeige

Getty Images Bild vom Tatort

Anzeige

Getty Images Polizei am Tatort

Anzeige

Getty Images Nils Kurt Erik Einar Grönberg, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de