Cathy Hummels (33) macht Söhnchen Ludwig (3) eine süße Liebeserklärung! Regelmäßig gewährt die Moderatorin ihren Followern Einblicke in ihren Alltag als stolze Mama. Dabei lässt sie es sich nicht nehmen, ihre Postings häufig mit rührenden Botschaften an ihr dreijähriges Kind zu versehen. So auch erst vor wenigen Tagen: Cathy teilte im Netz Aufnahmen, die sie im Partnerlook mit Ludwig zeigten.

"Ich verspreche dir mein Engel, dass ich deine Hand niemals loslassen werde und immer für dich da bin", schrieb sie zu dem Post auf ihrem Instagram-Account. Zu den Fotos, auf denen sie und ihr Sohn beide rosafarbene Pullover tragen, fügte sie außerdem hinzu: "Wir lieben rosa." Damit zeigte die Influencerin erneut, dass sie ihre Erziehung frei von Genderklischees halte.

Bereits im Sommer dieses Jahres teilte Cathy ihren Followern mit, dass ihr Sohn auch mit Puppen spielen dürfe. "Mir ist wichtig, dass Ludwig so aufwachsen kann, wie er sich fühlt! Er soll das tun, was ihn glücklich macht", erzählte die 33-Jährige damals. Sie selbst versucht auch die genderneutrale Sprache anzuwenden.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Juli 2021

