Spannendes Liebesindiz! Sex and the City-Fans fiebern seit Monaten der Neuauflage "And Just Like That" entgegen. Im Dezember wird die Serie um das Leben von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) und ihren Freundinnen erstmals online abrufbar sein. Besonders Carries komplizierte Beziehung zu ihrer großen Liebe Mister Big (Chris Noth, 66) entfacht Spekulationen. Sarah Jessica Parker alias Carrie wurde nämlich beim Dreh knutschend mit einem anderen Mann gesichtet!

+++Achtung, Spoiler!+++

Die neusten Bilder vom Set der HBO Max-Serie zeigen Carrie, wie sie einen bis dato unbekannten Liebhaber vor ihrer Wohnung in New York City küsst. Doch es handelt sich bei den brisanten Aufnahmen nicht um ihre Dauerliebe Mister Big! Stattdessen kuschelt sie mit einer neuen Serienfigur, die von Jon Tenney (59) gespielt wird. Ob es sich hier nur um einen kurzen Flirt handelt? Oder ist die Liebesgeschichte von Carrie und Big tatsächlich endgültig vorbei? Mehrere Hinweise deuten zumindest auf eine heftige Ehekrise der beiden hin. Zudem wurden bereits Fotos veröffentlicht, die Carrie offensichtlich streitend mit Mister Big zeigen!

Laut People wird das Sequel den drei Hauptfiguren Carrie Bradshaw, Charlotte York (Kristin Davis, 56) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 55) folgen und zudem einige neue Charaktere vorstellen. Die Serie behandelt das komplizierte Leben jenseits der 50 und wie das Trio die verschiedenen Hürden meistert. Lediglich die offenherzige PR-Agentin "Samantha Jones" (Kim Cattrall, 65) wird in dem Spin-off nicht zu sehen sein, da sie schlicht kein Teil der neuen Geschichte sei.

Anzeige

RCF / MEGA Jon Tenney und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sarah Jessica Parker und Chris Noth, 2021 in New York

Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Cynthia Nixon, Kristin Davis und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de