David Friedrich ist hin und weg von seiner Liebsten! Vor wenigen Wochen machte der Eskimo Callboy-Schlagzeuger öffentlich, dass er wieder in festen Händen ist. Bei seiner neuen Freundin soll es sich um die RTL-Mitarbeiterin Sina Lacey handeln. Bislang hat er nicht allzu viel von ihrer Beziehung preisgegeben. Doch nun zeigte David, dass die Brünette ihm zu seinem 32. Geburtstag offenbar eine große Freude gemacht hat: Sie überraschte ihn mit einer Party!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte David einen Clip, in dem er einen mit Luftballons und Girlanden geschmückten Raum betritt. Auch ein paar seiner Freunde sind offenbar vor Ort. "Ach geil, danke. Das ist das schönste Geschenk, das ich je hatte", freute sich der einstige Bachelorette-Sieger. Daraufhin ging er zu seiner Freundin, die das Ganze wohl organisiert hatte, und gab ihr einen Kuss. In einer weiteren Sequenz markierte er sie dann auch und schrieb: "Ich liebe dich."

Schon in seinem Post, in dem er bekannt gegeben hatte, dass er wieder verliebt ist, schwärmte David von seiner Herzdame in den höchsten Tönen. "Ich bin absolut dankbar für diesen Menschen, welcher mir bedingungslose Liebe schenkt und zeigt, dass kein Tag ein vergeudeter ist und man niemals aufgeben sollte", schrieb der gebürtige Duisburger.

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, September 2020

ActionPress David Friedrich, Musiker

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich im Dezember 2019

