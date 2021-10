Wie sieht der Liebesalltag bei Anne Wünsche (30) und ihrem Karim aus? Die Influencerin überraschte im vergangenen Juni mit einem privaten Update: Nach ihrer Trennung hat die Influencerin wieder zu ihrem Ex zurückgefunden. Ihre Beziehung hält die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso neugieriger sind ihre Follower – zum Beispiel wollte einer wissen, wie hoch das Streitpotenzial des Paares ist.

"Streiten du und Karim auch mal?", war eine Frage in einem Q&A auf Instagram vor ein paar Tagen. "Oh ja", antwortete Anne. Natürlich gebe es zwischen ihnen auch mal Meinungsverschiedenheiten – doch es sei seit ihrer Reunion anders als früher: "Aber nicht mehr so große wie damals. Unser zweiter Anlauf (wir waren ein halbes Jahr getrennt) ist viel intensiver, gefühlvoller und enger", plauderte die zweifache Mutter aus. Trotzdem müsse sie manchmal "rumzicken", weil sie es brauche, witzelte sie weiter.

Offenbar läuft es zwischen den beiden so gut, dass sie jetzt einen großen Schritt gewagt haben: Sie wollen ein Kind zusammen bekommen. In den vergangenen Tagen sprach Anne immer wieder davon, dass sie schwanger werden wolle. "Wie schön wäre es denn, wenn es dieses Mal klappt? Ein Sohn wäre schön", verriet sie Anfang des Monats.

