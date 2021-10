Sie musste bislang offenbar nie lange warten! Anne Wünsche (30) spannt zurzeit ihre Fans auf die Folter – und ein wenig auch sich selbst: Denn die Influencerin vermutet, dass sie schwanger sein könnte. Einen Test hat sie aber bislang nicht gemacht. Dennoch ist die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin momentan im Baby-Talk! Jetzt verriet sie ihren Followern, wie schnell es bei ihren ersten beiden Kids ging.

Bei einem Q&A auf Instagram wurde Anne jetzt auf ihre ersten beiden Schwangerschaften angesprochen. Und bei beiden Kids ging es offenbar richtig flott: "Miley war ein Schuss und Treffer! Na ja, Schuss... eher Lusttropfen. Daran merkt man aber, wie fruchtbar ich bin." Juna sei hingegen geplant gewesen. Direkt mit dem zweiten Zyklus habe es geklappt, fügte die 30-Jährige hinzu.

An ihr liege es also nicht, wenn sich herausstellen sollte, dass sie doch nicht schwanger sei, zeigte sich Anne selbstbewusst. Sie zweifle aber noch daran, dass es schon wieder so weit sei: "Immer wieder kommt eine innere Stimme und sagt: 'Nein, Anne!'"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

