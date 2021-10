Hat es etwa schon geklappt? Anne Wünsche (30) ist bereits zweifache Mutter – doch offenbar ist die Familienplanung bei der ehemaligen Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin noch nicht abgeschlossen. Kürzlich verkündete die Influencerin nämlich, dass sie sich nicht nur allgemein eine dritte Schwangerschaft wünsche, sondern dass es im Südafrika-Urlaub bereits so weit sein könnte. Zurzeit weilt Anne an der Südspitze des afrikanischen Kontinents – und sie hat bereits erste Anzeichen einer Schwangerschaft entdeckt!

In ihrer Instagram-Story schilderte Anne ihren Followern jetzt den aktuellen Stand: "Ich habe ein leichtes Ziehen im Unterleib, vorne und auch hinten. Das können Anzeichen sein, es können aber auch keine sein." Die Ungewissheit mache sie langsam wahnsinnig, fügte sie hinzu. Auch, dass sie als Weinliebhaberin am Vorabend ihr Glas kaum angerührt hatte, gebe ihr zu denken.

Dass es mit Baby Nummer drei so schnell geklappt haben könnte, wolle sie zwar noch nicht so recht glauben, betonte Anne. "Aber es wäre so schön – unser Südafrika-Wunder! Ich male mir schon aus, wie ich es Karim erzählen würde", schwärmte die Blondine. Wann sie sich mit einem Test etwas Klarheit schaffen wird, ließ sie hingegen offen.

