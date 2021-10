Ed Sheeran (30) sorgt sich um seine Tochter Lyra Antarctica. Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn (29) wurden vergangenes Jahr zum ersten Mal Eltern. Sein Privatleben hält der "Bad Habits"-Sänger meist jedoch aus der Öffentlichkeit raus. Nur selten spricht der Familienvater über seine Liebsten. Doch vor wenigen Tagen gab der Sänger ein seltenes Interview über seine Familie: Ed gab zu, sich große Sorgen um das psychische Wohlergehen seiner Tochter zu machen.

"Ich möchte nicht, dass sie die Fähigkeit hat, echte Tiefs zu erleben", erzählte Ed Sheeran bei einer schwedischen TV-Sendung, wie Daily Mail berichtet. Für ihn wäre es sehr schlimm, wenn seine Tochter, genau wie er, Depressionen durchleben müsste. "Ich weiß, dass sie das wird, denn es liegt in meiner Familie. Aber ich würde es hassen, wenn sie traurig wäre und nicht wüsste warum", erklärte der Grammy-Gewinner.

Dass er selbst mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat, ließ der Songwriter bereits in früheren Interviews durchblicken. So hatte der 30-Jährige 2017 in der "Jonathan Ross Show" verraten, dass er zu Beginn seiner Karriere beinahe in eine Drogenabhängigkeit gerutscht wäre. Dank seiner Freunde und Familie hatte Ed aber noch rechtzeitig die Reißleine gezogen.

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn im April 2018

WMG Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran beim Z100's Jingle Ball 2017



