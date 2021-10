Bei Coupleontour wird es langsam ernst! Seit ihrer Hochzeit vor wenigen Monaten haben Vanessa und Ina nur einen Wunsch: Die Social-Media-Stars wollen gemeinsamen Nachwuchs. Für seinen Traum einer eigenen Familie setzt das Paar auf einen Samenspender. Vanessa, die das Kind austragen wird, hatte nun ihre fruchtbaren Tage und der perfekte Zeitpunkt für die künstliche Befruchtung war gekommen. Für Coupleontour ging es deshalb in eine Kinderwunschklinik nach Dänemark, wo der Babytraum in Erfüllung gehen soll.

"Wir haben es zusammen geschafft und wissen in zwei Wochen, ob es geklappt hat", schrieb das Paar jetzt in seiner Instagram-Story. Nach einem positiven Ovulationstest konnten die zwei einen Termin in der Klinik vereinbaren und den Eingriff vornehmen lassen. Obwohl es jetzt erst einmal abwarten heißt – und die Angst, dass es nicht zu einer Schwangerschaft kommen könnte, sicher groß ist, freuen sich Ina und Vanessa gerade einfach total, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, etwas für ihren sehnlichsten Wunsch zu tun. "Der heutige Tag ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir wussten nicht, wann dieser Tag sein wird", ließen sie ihren Gedanken freien Lauf.

Obwohl die Fans total neugierig sind, wie der Termin in der Klinik abgelaufen ist, mussten die TikTok-Beautys die Community zur Geduld mahnen. Erst in den kommenden Tagen wollen sie mehr rund um den Ablauf verraten. "Wir wollten einfach die Zeit genießen und keine Storys aufnehmen", betonte Vanessa.

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina, besser bekannt als Coupleontour

Ina und Vanessa von Coupleontour

Ina und Vanessa von Coupleontour

