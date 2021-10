Vanessa und Ina kommen ihrem Wunschbaby näher! Das Paar, das auf Social Media unter den Namen Coupleontour bekannt wurde, will ein paar Monate nach seiner Hochzeit eine Familie gründen. Dafür setzen die Webstars auf einen Samenspender und künstliche Befruchtung. Doch ehe es für sie in ihre Kinderwunschklinik nach Dänemark geht, muss Vanessa – die das Kind austragen wird – ihre fruchtbaren Tage haben. Und heute hat der Ovulationstest endlich positiv ausgeschlagen!

In den vergangenen zehn Tagen erschien auf dem Test immer ein Kreis – das bedeutet, dass Vanessa im Zyklus noch nicht am optimalen Punkt ist. Doch nun überraschen die Ehefrauen an Tag elf mit einem neuen Instagram-Clip: "Heute dauert es wirklich ungewöhnlich lange, bis ich endlich das Ergebnis habe [...] Ihr wisst nicht, was passiert ist – es ist einfach ein blinkender Smiley", freut sich Vanessa. Sollte der Smiley bis heute Abend nicht verschwinden, machen sie sich also morgen auf den Weg in die Klinik.

Schon im Vorfeld haben sich Vanessa und Ina darauf vorbereitet, dass sie jeden Tag losdüsen könnten. "Wir haben uns jetzt den Oktober einfach ein bisschen freigeräumt. Wir haben zwar ein paar Termine logischerweise, aber die könnte man auch immer theoretisch absagen", erzählte die Brünette in einem YouTube-Video.

Instagram / nessiontourx Vanessa und Ina, Influencer

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa, Influencer

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

