Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer haben den Bogen raus. Die beiden harmonieren nicht nur privat als Liebespaar super, sondern auch als Kandidaten der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Während in den vergangenen Jahren schon so manches Duo dem gefürchteten Trennungsfluch zum Opfer fiel, weil es die Belastungsprobe in der TV-Show nicht überstand, scheinen Ben und Sissi dem Ganzen gewachsen zu sein. Promiflash verraten die beiden nun ihr Geheimnis.

Im Interview erklären sie gemeinsam: "Wir begegnen uns auf Augenhöhe und respektieren den Anderen." Auch das gegenseitige Vertrauen würde eine große Rolle im Zusammenleben und der Beziehung des Models und der kleinen Schwester von Anna Hofbauer (33) spielen. Sie stellen unmissverständlich klar: "Wir sind einfach ein perfekt eingespieltes Team."

Und genau das zeigt sich nicht nur in den Spielen der Sendung, die das Paar schon das eine ums andere Mal mit Bravour meisterte. Auch was Streitigkeiten untereinander oder mit anderen Kandidaten angeht, halten sich die zwei stets zurück. Vielleicht genau der richtige Weg, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen?

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags 20:15 Uhr auf RTL

RTL / Stefan Gregorowius Sissi Hofbauer und Ben Melzer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im April 2019

RTL Ben Melzer und Sissi Hofbauer bei einer Sommerhaus-Challenge

