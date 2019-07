Drei Staffeln Das Sommerhaus der Stars haben schon so einige Promi-Couples auseinandergerissen! Im TV-Wettstreit der Paare messen sich aktuell acht Duos. Dabei bringen so manche Teilnehmer echtes Streitpotenzial mit: Nicht nur im Umgang mit der Konkurrenz, auch untereinander könnte es bei Michael Wendler (47), seiner Laura (18) und den anderen Kandidaten ordentlich krachen. Wem droht das Liebes-Aus, wer bleibt zusammen? Promiflash verrät, welche Promi-Paare der Sommerhaus-Trennungsfluch in der Vergangenheit bereits getroffen hat!

Drei Paare in Staffel 1

Vor drei Jahren ging das Sommerhaus mit sieben Paaren zum ersten Mal an den Start. Damals sicherten sich Xenia Prinzessin von Sachsen (32) und Rajab Hassan (29) den Sieg – doch inzwischen haben sich die Wege des einstigen Gewinner-Paares längst getrennt! Wenige Monate nach ihrem Erfolg zogen die Eltern eines Sohnes den Schlussstrich. Auch Chris Töpperwien (45) und Magey Kalley sind heute kein Paar mehr, ebenso wie Rocco Stark (33) und Angelina Heger (27). Wen das Format dagegen nicht auseinander bringen konnte, sind Alexandra und Thorsten Legat (50), Rosemarie und René Weller (65), Angelina und Alexander Posth (41) sowie Hubert Kah (58) und Ilona Magyar.

Vier Paare in Staffel 2

2017 gingen Nico Schwanz (41) und Saskia Atzerodt (27) zwar als verlobte Sieger aus der Sendung hervor, doch schon vor der Ausstrahlung hatten die beiden ihre Heiratspläne endgültig verworfen. Auch Helena Fürst (45) und Ennesto Monté (44) gaben bereits vor dem TV-Start ihre Trennung bekannt. Aurelio Savina (41) und Lisa Freidinger (30) waren noch ein Jahr glücklich – doch dann erwischte der Trennungsfluch auch sie. Dagegen lieben sich heute noch: Hubert Fella (51) und Matthias Mangiapane (35), Markus Mörl (59) und Yvonne König (48), Giulia Siegel (44) und Ludwig Heer (38) sowie Manni Ludolf (56) und seine Jana (32). Ein Paar, das traurig Abschied nehmen musste, waren die Semmelrogges: Kurze Zeit, nachdem Martin (63) und Sonja (55) sich getrennt hatten, erlag die Ehefrau des Schauspielers einem Krebsleiden.

Drei Paare in Staffel 3

Auch im vergangenen Jahr trennte sich ein Paar, noch bevor das Format über die Fernsehbildschirme geflimmert war: Bert Wollersheim (68) und Bobby Anne Baker (49) blieben nicht lange zusammen. Während die Heilpraktikerin behauptete, der Ex-Rotlichtkönig habe sie mit seiner heutigen Ehefrau Ginger Costello betrogen, befand Bert gegenüber Promiflash: "Nein, wir waren kein Paar. Das hat man ja auch im Sommerhaus gesehen." Dagegen gaben Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (34) erst nach ihrem Show-Exit ihr Beziehungsaus bekannt – nach einigem Hin und Her sind sie heute definitiv kein Paar mehr. Auch für Patricia Blanco (48) und Nico Gollnick (29) ging das Experiment Sommerhaus nicht rosig aus – bis heute verliebt sind dagegen Shawne Fielding (50) und Patrick Schöpf (50), Frank (51) und Elke Fussbroich (52), Stephanie Schmitz (25) und Julian Evangelos (27) und die Staffelsieger Uwe (49) und Iris Abel (51). Ihre Mitstreiter Daniela (41) und Jens Büchner (✝49) machten zwar zwischenzeitlich den Eindruck, ihre Liebe könne dem Druck nicht standhalten, doch das Paar hielt zusammen – bis zum vergangenen November, als Jens überraschend an Lungenkrebs verstarb.

