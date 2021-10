Jan Hofer (71) möchte sich in seiner Freizeit voll und ganz auf seine Liebsten konzentrieren. Der ehemalige Nachrichtensprecher der ARD-Tagesschau präsentiert seit einigen Wochen die News bei "RTL Direkt". Dafür steht der Ex-Let's Dance-Teilnehmer regelmäßig im Berliner Fernsehstudio vor der Kamera. Wenn er gerade nicht arbeitet, hat er aber nur eines im Kopf: seine Familie. Jan und seine Frau haben einen Zweitwohnsitz auf Mallorca, damit der Journalist dort vollkommen abschalten kann.

"Wir haben unser Leben verändert und uns bewusst für Mallorca als Zweitwohnsitz entschieden. In Berlin arbeite ich rund um die Uhr, habe kaum Zeit für die Familie", erzählte der 71-Jährige jetzt gegenüber Bild. Zusammen mit seinem Sohn und Partnerin Phong Lan lebt er mitten in Palma – mit Blick auf den Hafen. "Meine Frau gab ihren Job auf, kümmert sich um Henry. In meiner freien Woche bin ich voll für die Familie da", betonte Jan und freute sich, auf der Insel abschalten und dem Arbeitsalltag entkommen zu können.

Der einstige Chefsprecher der Nachrichten im Ersten stellte außerdem klar, dass er und seine Family richtig Lust haben, sich auf das spanische Leben einzulassen. Sein Sohn lernt in der Schule nicht nur Englisch und Mandarin, sondern auch Katalan. "Meine Frau macht einen Spanischkurs", verriet Jan zudem.

Anzeige

Instagram / janhofer Jan Hofer mit seiner Frau Phong Lan

Anzeige

Instagram / janhofer Jan und Phong Lan Hofer

Anzeige

NDR/Hendrik Lüders Jan Hofer im Studio der "Tagesschau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de