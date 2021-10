Dieses Video bescherte vielen Fans einen echten Ekelmoment. Der britische Fußballer Paul Scholes teilt im Netz nicht nur alles rund um den Sport, sondern gibt auch viele private Einblicke in den Familienalltag. Auch seine Tochter Alicia ist mittlerweile keine Unbekannte mehr und hat sich auf Social Media eine beachtliche Community geschaffen. Ein Clip, den die 20-Jährige am Wochenende mit ihrem Vater postete, sorgte aber für Aufregung: Paul knabberte darin an Alicias Fußnägeln.

Die Brünette stellte am Samstag ein Video auf Instagram online, in dem sie der Manchester-United-Ikone ihre nackten Füße entgegenstreckte. Der ehemalige Profisportler nuckelte und kaute genüsslich an den Nägeln. "Wahre Liebe", kommentierte Alicia den Beitrag, den sie wenige Stunden später wieder von der Plattform löschte. Etwa wegen der bösen Kommentare? Schon nach kurzer Zeit war das Ekelvideo im Netz Thema Nummer eins – allerdings keines der positiven Art...

Auf Twitter machen sich die Fans derzeit einen Spaß daraus, sich möglichst widerliche Szenarien auszumalen, die Paul abseits der Fußnagel-Aktion durchleben könnte. "Paul Scholes, wenn er das Badewasser seiner Tochter trinkt", betitelte ein User ein Video, in dem ein Mann äußerst leidenschaftlich eine Flasche Wasser leert. Ein anderer teilte ein Bild von Eiscreme in Fußform und machte sich über den Fußfetisch lustig.

Paul Scholes' Tochter Alicia

Fußballer Paul Scholes

Ex-Profisportler Paul Scholes

