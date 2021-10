Renata (34) und Valentin Lusin (34) haben einen Meilenstein erreicht! Das Profitänzer-Ehepaar ist nicht nur privat, sondern auch beruflich offenbar ein Dream-Team. Vor allem in diesem Jahr hätte es für die beiden in sportlicher Hinsicht wohl kaum besser laufen können. Renata gewann mit Rúrik Gíslason (33) die 14. Staffel von Let's Dance. Gemeinsam mit ihrem Mann Valentin konnte sie aber auch die Profi-Challenge des Tanzformats für sich entscheiden. Nun verzeichnen die beiden einen weiteren Erfolg: Renata und Valentin sind Weltmeister!

Auf Instagram veröffentlichte Renata ein Foto, auf dem sie und Valentin stolz eine Goldmedaille und einen Pokal in die Kamera halten. "Wir haben es endlich geschafft. Wir sind Weltmeister und können es immer noch nicht fassen", verkündete die gebürtige Russin in der Bildunterschrift. Sie haben die Tanzweltmeisterschaft in Leipzig für Deutschland gewonnen. Nach der ersten Performance habe es sogar Standing Ovations gegeben. "Es war magisch", erinnerte sich die 34-Jährige.

Die Tanzweltmeisterschaft war jedoch Renata und Valentins letztes Turnier, das sie nach 18 Jahren ihrer gemeinsamen Karriere getanzt haben. "Man soll es beenden, wenn man auf dem Höhepunkt ist, obwohl es einem sehr schwerfällt", betonte Renata. Warum sie und Valentin bei keinem Wettbewerb mehr zusammen antreten werden, ließ sie offen.

Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin als Jugendliche

Anzeige

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de