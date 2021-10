Dabei wirkte dieser Deal so vielversprechend! Im gestrigen Staffelfinale von Die Höhle der Löwen stellten Christoph Trimborn, Katia Filippenko und Philip Weyer ihre Idee vor: Saatgutkonfetti! Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei ihrem Produkt um Konfetti, aus dem Blumen wachsen können – es ist darüber hinaus nicht schädlich für die Umwelt. Löwe Ralf Dümmel (54) war hin und weg von dem nachhaltigen Partyspaß und sagte zu, in das Start-up zu investieren. Aber der Deal mit Saatgutkonfetti ist nach den Dreharbeiten geplatzt!

Das offenbarten die Gründer jetzt im Promiflash-Interview: "Bisher ist der Deal nicht zustande gekommen. Nach der Aufzeichnung haben wir uns sofort zusammengesetzt und mit Ralf und seinem Team ausgetauscht – da haben wir schnell gemerkt, dass wir eine unterschiedliche Vorstellung der strategischen Ausrichtung haben", erklären Christoph, Katia und Philip. Aber böses Blut herrscht deswegen nicht! "Wir sind weiterhin im Austausch, bekommen Unterstützung und können jederzeit alles erfragen. Der bisherige Austausch mit Ralf und seinem Team verlief immer auf Augenhöhe und sehr respektvoll", stellen die Tüftler klar.

Auch Ralf äußerte sich bereits zu dem geplatzten Deal auf Instagram – und nannte die gleiche Erklärung wie die Gründer. Aber er ergänzte, dass beide Seiten eine zukünftige Zusammenarbeit nicht ganz ausschließen! "Nach der Ausstrahlung werden wir uns dann noch einmal zusammensetzen und darüber sprechen, ob es eine gemeinsame Zukunft als Start-up und Investor gibt", berichtet der Unternehmer.

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Katia Filippenko, Christoph Trimborn und Philip Weyer in der "Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Katia Filippenko, Christoph Trimborn und Philip Weyer in der "Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de