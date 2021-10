Unglaublich, aber wahr: Die Höhle der Löwen feiert 100 Folgen! Seit 2014 begeistert die Start-up-Show mit Carsten Maschmeyer (62), Ralf Dümmel (54) und Co. jetzt schon die Zuschauer. Im Laufe der Jahre sind schon einige mega-erfolgreiche Deals zwischen den Löwen und den mutigen Gründern entstanden. Heute Abend flimmert mit dem Finale der zehnten Staffel nicht nur die vorerst letzte, sondern auch die insgesamt 100. Folge über die TV-Bildschirme. Anlässlich dieses "Höhle der Löwen"-Jubiläums verraten die Star-Investoren jetzt ihre persönlichen Highlights aus allen Staffeln...

"Dirty Dancing"

Löwe Nils Glagau (45) plauderte seinen Lieblingsmoment gegenüber Promiflash während einer Pressekonferenz im August aus. Die folgende Szene hatte sich backstage in der Garderobe abgespielt: "Es lief ein wunderschöner Song von 'Dirty Dancing' und dann fing die Judith (49) an zu tanzen und dann fing der Amiaz an, zu tanzen und dann habt ihr sozusagen Patrick Swayze und Jennifer Grey im Flur nachgespielt – ich glaube, den Ralf haben sie auch dazugeholt", schilderte der Orthomol-Chef lachend. "Ein sehr schöner Moment", ergänzte Moderator Amiaz Habtu (44).

Kitzlige Füße

Auch Löwin Dagmar Wöhrl (67) erinnerte sich bei der Pressekonferenz ganz spontan an eine lustige Situation beim Dreh: "Es ging um eine Sohle, die man sich auf den Fuß kleben konnte. Und Judith ging mit ihren Füßen auf diese Sohle – und die war total kitzlig! Judith konnte nicht mehr aufhören zu lachen", berichtete die Familienunternehmerin kichernd. "Die Tränen sind ihr heruntergelaufen und das war so ansteckend. Das war so ein Moment, wo du lachen musst und nicht mehr aufhören kannst. Das war so herrlich!"

Scharfe Tränen

Promiflash hatte in einem Interview vor ein paar Monaten auch die Beauty-Unternehmerin Judith nach ihrem Highlight gefragt. Die Löwin erzählte daraufhin diese ulkige Story: "Ich erinnere mich an einen Gründer, der kam mit einem Start-up mit scharfen Soßen. Wenn man auch nur einen Tropfen von dieser scharfen Soße auf der Zunge hatte, dann hat man geweint." Weiter schilderte sie lachend: "Rechts von mir saß damals der Vural Öger, links von mir der Frank Thelen – und ich guckte vom einen zum anderen und alle heulten, weil diese Mexican Tears waren wirklich tränenscharf! Tränen in der ‘Höhle der Löwen’!" Judith weiß auch noch ganz genau, wie sie dem Gründer schließlich abgesagt hatte: "Sie sind mir zu heiß!’"

Anzeige

Getty Images Amiaz Habtu, Moderator von "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Unternehmerin

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, Investorin bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de