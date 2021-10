Das Sommerhaus der Stars geht in die finale Woche! Im Kampf um 50.000 Euro geben in den kommenden Tagen noch sechs Paare ihr Bestes – und versuchen, sich in den schwierigen Spielen vor dem Rauswurf durch ihre Mitstreiter zu sichern. Doch welches Duo hat die Herzen der Zuschauer bereits gewonnen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt – und ihren persönlichen Wunschsieger gewählt!

In einer aktuellen Umfrage sind sich 49,9 Prozent der User (270 von insgesamt 541 Votes) einig: Lars Steinhöfel (35) und sein Freund Dominik Schmitt sollen sich den Titel holen. Damit verteidigen der Schauspieler und sein Liebster ihren ersten Platz von Beginn der Ausstrahlung an. Mit weitem Abstand hinter ihnen liegen Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer mit 19,4 Prozent. Auf Platz drei landen dagegen die Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (52) – sie erhielten 11,6 Prozent der Stimmen.

Das Schlusslicht bleibt ebenso wie der erste Platz in den vergangenen Wochen gleich: Am wenigsten gönnen die Promiflash-Leser Michelle und Mike Cees-Monballijn den Titel. Nur gut 1,8 Prozent der User gaben ihre Stimme dem umstrittenen Pärchen aus Berlin.

RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

