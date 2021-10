Das Sommerhaus der Stars neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu! Bereits seit drei Wochen zieht die Reality-TV-Show die Zuschauer in ihren Bann, nicht zuletzt, weil es Folge für Folge rundgeht. Besonders Mike Cees-Monballijn sorgte erneut für Geschrei und Gezanke – doch auch Almklausi (51) und seine Frau Maritta Krehl fielen unangenehm bei ihren Mitstreitern auf. Promiflash hat für euch die Highlights der dritten Sommerhaus-Woche zusammengefasst!

Maritta darf ihre Familie anrufen, und ihre Mitbewohner halten sie für taktlos!

Schon seit Beginn der Woche hatte die Frau des Ballermann-Sängers über Sehnsucht nach ihren Kindern und über Bauchschmerzen geklagt. Deswegen baten die Eheleute um eine Chance, ihre Familie anzurufen – und wurden erhört. Als ihre Mitstreiter davon jedoch Wind bekamen, gab es Stress: "Ich finde das taktlos von dir, was du machst. Peggy hat auch ein Kind und vermisst ihr Kind!", konfrontierte Stephan Jerkel (52) Maritta mit seinem Ärger. Auch das Taktieren von Almklausi kam bei den Mitbewohnern nicht gut an – und sorgte anschließend dafür, dass das Pärchen auf der Abschussliste landete.

Mike nennt Jana "ekelhaft" und will ihr nicht in die Augen schauen!

Doch auch Mike sorgte erneut für unangenehme Szenen in der Sendung. Sein aktuelles Zielobjekt: Jana Pallaske (42), die mit ihren Räucherstäbchen und Meditation ein wenig Spiritualität in das Haus brachte. Dass die Schauspielerin ihn und sogar seine Frau zu kritisieren wagte, passte Mike gar nicht: "Sie ist ignorant, voreingenommen, ekelhaft und besitzt die Dreistigkeit, meiner Frau eine Ansage zu machen!", schimpfte er. Später legte er noch einen drauf: "Sie soll aufpassen, dass sie nicht selbst zum Räucherstäbchen wird!" Als die Fack ju Göhte-Darstellerin ihn dann auf den Konflikt ansprechen wollte, wies Mike sie ab – und schaute in die Ferne, statt der Yoga-Liebhaberin in die Augen zu blicken.

Team Almklausi vs. Team Chakra und der zweite Exit!

Am Ende der achten Folge stand schließlich die Nominierung an. Die übrigen Bewohner wählten Maritta und Klaus sowie Jana und Sascha in die Exit-Challenge. Maritta zeigte sich zunächst noch Siegessicher – am Ende mussten sie und der "Mama Laudaaa"-Interpret jedoch ihre Koffer packen. Ihre Mitstreiter waren kaum traurig über die Abreise der Klausis: "Ich habe mich gefreut. Für die Stimmung hier ist es richtig", meinte Peggy Jerofke.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

Anzeige

RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Boys

Anzeige

RTL Maritta Krehl im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Almklausi und Maritta Krehl beim Einzug ins "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de