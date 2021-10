Marie Nasemanns (32) Partner teilt voller Stolz neue Aufnahmen ihres jüngsten Familienmitglieds! Am 17. Oktober verkündete das Model, dass ihre kleine Tochter endlich auf der Welt ist. Mit ihrem Ehemann Sebastian Tigges ist es bereits der zweite Nachwuchs. Der Zweifachpapa postete bislang noch nichts zur Ankunft seiner kleinen Prinzessin – am Dienstagabend überraschte er seine Follower aber gleich mit einer ganzen Reihe intimer Aufnahmen, die direkt nach der Geburt entstanden sein müssen!

"Und dann war sie da", betitelte Sebastian fünf Instagram-Fotos, die in der Klinik kurz nach der Entbindung ihrer Tochter aufgenommen worden sind. Auf dreien sitzt eine erschöpfte, aber glückliche Marie mit ihrem Baby im Bett, während der stolze Papa fasziniert sein kleines Wunder anblickt. Auf zwei weiteren Bildern sieht man den Brillenträger, wie er die Kleine – vielleicht zum ersten Mal – in seinen eigenen Armen hält und an sich schmiegt.

Die Autorin scheint ihr zweites Geburtserlebnis gut verkraftet zu haben. Schon wenige Tage später berichtete Marie in ihrer Story, dass sie ihr zweites, "viel geileres" Wochenbett in vollen Zügen genieße. Auch ein erstes Selfie mit ihren beiden Kids teilte die 32-Jährige bereits im Netz. Was sagt ihr zur Fotoreihe, die Sebastian geteilt hat? Stimmt ab!

Instagram / tiggess Sebastian Tigges mit seiner Tochter im Arm

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihren beiden Kindern im Oktober 2021

Instagram / tiggess Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juli 2021

