Ziehen über der jungen Liebe von Olivia Munn (41) und John Mulaney (39) etwa schon dunkle Wolken auf? Erst im Sommer war die Romanze der Schauspielerin mit dem Comedian bekannt geworden. Kurz darauf kamen dann erste Gerüchte auf, die X-Men-Darstellerin sei schwanger – die süßen Schlagzeilen bestätigte der Kindsvater anschließend sogar. Doch jetzt scheint es so, als stünde ihre Liebe bereits vor dem Aus!

Gegenüber Us Weekly erklärte ein Bekannter des Paars nun, dass die Beziehung der beiden von Anfang an problematisch gewesen sei. "Obwohl Olivia eine wundervolle Mutter sein wird und große Unterstützung hat, sind ihre Freunde nicht überzeugt, dass die beiden in einem Jahr noch ein Paar sein werden!", schilderte der Insider. Olivia und John müssten noch entscheiden, wie ihre Zukunft aussehe – noch seien sie unsicher.

Tatsächlich startete die Liebe der beiden US-Stars recht turbulent. Im Mai 2021 machte John seine Scheidung von Annamarie Tendler Mulaney (36) publik – nur wenige Tage später wurden der Autor und Olivia erstmals bei einem Date erwischt. Im Herbst bestätigte der 39-Jährige schließlich die Schwangerschaft.

Anzeige

Getty Images John Mulaney, Comedian

Anzeige

Getty Images Olivia Munn bei den InStyle Awards, 2019

Anzeige

Getty Images John Mulaney und Annamarie Tendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de