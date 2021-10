Die deutsche YouTuberin Naomi Jon (24) ist auf Social Media längst ein Star – und jetzt erobert sie zusätzlich noch die Musikindustrie! Im Sommer veröffentlichte die selbst ernannte Queen of Chaos ihre Debütsingle "Naomi". Jüngst legte sie mit ihrem neuen Track "Bite Me" nach. Mit Promiflash sprach Naomi jetzt über ihren neuen Song, das Musikvideo und ihre extravaganten Fetisch-Looks – die Sängerin betonte: "Also mit 'Bite Me' habe ich mir so als Vorsatz genommen, noch mal ein Level höher zu gehen als mit meiner ersten Single 'Naomi'."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de