Wie läuft es in Naomi Jons Liebesleben? Normalerweise meldet sich die deutsche YouTuberin mit Gute-Laune-Clips zu den Themen Styling, Lifestyle und Do-It-Yourself bei ihren Fans – Ende 2019 teilte sie dann jedoch ein extrem emotionales Video, in dem sie völlig aufgelöst von dem Liebes-Aus mit ihrem damaligen Freund berichtete. Ob die Make-up-Artistin inzwischen ihr neues Liebesglück gefunden hat, verrät sie jetzt im Promiflash-Interview!

Promiflash traf Naomi am Donnerstag beim got2b-Make-up-Launch in Berlin, wo sie offen von ihren Dating-Erfahrungen während des Lockdowns berichtete: "Aus Langeweile guckt man natürlich irgendwann doch immer mal auf Dating-Apps. Dann hatte man so Spaziergang-Dates, konnte ja auch sonst nichts anderes machen", erzählte sie. Die Treffen seien jedoch alle "nicht das Wahre" gewesen, weshalb sie das Daten irgendwann ganz aufgegeben habe.

Doch offenbar war nicht nur der Lockdown schuld an der Liebesflaute – denn auch jetzt, wo Cafés und Restaurants wieder geöffnet haben, hat die Sängerin nicht vor, Männer zu treffen: "Ich bin irgendwie so demotiviert, was das Ganze angeht. Ich fokussiere mich jetzt erst mal auf die Musik. Ich vermisse momentan nichts, von daher ist mir das auch egal", stellte sie klar.

Instagram / naomijon Naomi Jon im Juli 2021

Instagram / naomijon Naomi Jon, YouTuberin

Instagram / naomijon Webstar Naomi Jon

